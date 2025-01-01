Wildberries и криптовалюта: как крупнейший маркетплейс тестирует оплату цифровыми активами

В последние годы криптовалюта перестала быть исключительно инструментом для инвесторов или энтузиастов блокчейн-технологий. Всё большее количество компаний начинают рассматривать цифровые активы как полноценное средство расчёта.

Одним из наиболее ярких примеров в 2025 году стал запуск криптооплаты на крупнейшем маркетплейсе СНГ — Wildberries. Пока проект реализован только в Беларуси и в пилотном режиме, но сам факт такого шага говорит о начале новой эры в электронной коммерции.

Как это работает

Wildberries запустил возможность оплаты товаров криптовалютой через промежуточную схему, предполагающую использование электронных сертификатов. Иначе говоря, покупатель не оплачивает товар напрямую криптовалютой, а сначала приобретает цифровой сертификат на определённую сумму, номинированную в белорусских рублях. Эти сертификаты затем используются для оплаты товаров на платформе.

Партнёром проекта стала криптоплатформа, которая выступает посредником в обмене цифровых активов на традиционную валюту. Пользователь выбирает товар, оплачивает необходимую сумму в криптовалюте (например, Bitcoin, Ethereum, USDT, TON и другие), после чего получает электронный сертификат, который можно потратить в Wildberries.

Курс конвертации отображается в реальном времени, что позволяет покупателю заранее оценить точную стоимость покупки. Отдельно стоит отметить, что комиссия за выпуск сертификата не взимается, что делает схему достаточно прозрачной и выгодной.

Почему именно Беларусь

Выбор Беларуси для запуска пилотного проекта не случаен. Республика давно демонстрирует прогрессивную позицию по отношению к цифровым технологиям и криптовалютам. С 2018 года в стране действует Парк высоких технологий (ПВТ) — особая экономическая зона, где разрешены и регулируются операции с цифровыми активами. Это создало благоприятную правовую среду для подобных экспериментов.

Таким образом, именно Беларусь стала удобной площадкой для тестирования новых решений, которые в будущем могут быть масштабированы на другие страны. Для Wildberries это шанс опробовать технологию без риска столкнуться с юридическими санкциями.

Преимущества для покупателей и бизнеса

Дополнительный способ оплаты. Пользователи, владеющие криптовалютой, получают возможность напрямую использовать свои активы, не переводя их предварительно в фиатные деньги через биржи.

Ускорение транзакций. Современные криптосети позволяют совершать переводы за считаные минуты. Это упрощает и ускоряет процесс оплаты.

Маркетинговое преимущество. Для Wildberries это не только технологическая новинка, но и мощный маркетинговый инструмент. Возможность оплатить заказ криптовалютой повышает лояльность технологически продвинутой аудитории.

Гибкость финансовых инструментов. Возможность принимать разные формы оплаты — важное конкурентное преимущество на фоне меняющихся условий рынка.

Потенциальные риски и ограничения

Несмотря на перспективность, внедрение криптооплаты сопровождается рядом рисков:

Правовая неопределённость. Даже в Беларуси, несмотря на наличие правового поля для криптовалют, действуют ограничения. В других странах ситуация ещё сложнее, и глобальное распространение этой практики требует дополнительных нормативных изменений.

Волатильность. Курс криптовалют может значительно колебаться даже в течение одного дня. Хотя курс сертификатов фиксируется в момент оплаты, нестабильность всё же создаёт определённую нервозность у покупателей.

Ограниченность аудитории. Пока криптовалютами владеет лишь небольшой процент пользователей. Для большинства этот способ оплаты остаётся сложным или непонятным.

Технические и финансовые риски. Как и любая технология, криптоплатежи подвержены взломам, ошибкам и мошенничеству. Надёжность инфраструктуры и защита средств — важнейшие задачи для всех участников процесса.

Перспективы развития

Если пилотный проект окажется успешным, то с большой долей вероятности Wildberries расширит географию криптооплаты. Наиболее вероятными кандидатами на следующий этап являются страны, где либо уже действует крипторегулирование (например, Казахстан), либо ведётся активная работа по его разработке.

Также можно ожидать:

Подключение новых криптовалют, включая менее популярные, но с низкими комиссиями;

Возможность возврата средств в криптовалюте;

Автоматическую конвертацию криптовалюты в баланс пользователя без необходимости покупать сертификаты;

Интеграцию с цифровыми кошельками внутри платформы.

Что это значит для рынка

Запуск криптооплаты от Wildberries — не просто техническое новшество. Это сигнал для всего рынка электронной коммерции: криптовалюта постепенно переходит из разряда «альтернативных инвестиций» в сферу повседневного потребления. Крупные игроки начинают искать пути интеграции цифровых активов в свои бизнес-процессы, тем самым закладывая фундамент для новой финансовой реальности.

Кроме того, это подталкивает банки, платёжные системы и регуляторов к переосмыслению своей роли в трансформирующемся мире. Традиционные платёжные шлюзы могут оказаться вне игры, если потребители и бизнес выберут децентрализованные формы расчёта .

Wildberries — одна из первых крупных компаний на постсоветском пространстве, которая сделала реальный шаг в сторону интеграции криптовалют в повседневную торговлю. Хотя проект пока реализован только в Беларуси и в тестовом режиме, он уже сегодня показывает, как будет выглядеть электронная коммерция завтра.

Путь ещё предстоит долгий: необходимо урегулировать законодательство, повысить финансовую грамотность пользователей и обеспечить безопасность криптоопераций. Но начало положено — и оно обещает большие перемены.