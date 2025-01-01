Visa добавит поддержку четырёх новых стейблкоинов на четырёх блокчейнах

Одна из крупнейших мировых платёжных систем — Visa — делает очередной шаг навстречу цифровым финансам. Компания объявила о планах добавить поддержку четырёх новых стейблкоинов, работающих на четырёх разных блокчейнах, расширив тем самым свою экосистему цифровых активов. Этот шаг знаменует собой переход от точечных экспериментов с криптовалютами к системной интеграции блокчейн-технологий в глобальную платёжную инфраструктуру.

Для Visa, давно рассматривающей цифровые валюты как часть будущего финансов, решение стало логичным продолжением стратегии: использование блокчейнов для ускорения транзакций, снижения комиссий и повышения прозрачности расчётов.

Суть инициативы

По словам генерального директора Visa Райана МакИнёрни, компания готовится к запуску четырёх новых стейблкоинов, которые будут работать в разных блокчейн-сетях. Каждый токен будет обеспечен фиатными валютами — в частности, долларом США и евро, — а расчёты с их использованием смогут конвертироваться более чем в 25 национальных валют.

Речь идёт не просто о возможности проводить платежи с использованием цифровых валют. Visa намерена предоставить банкам и финтех-партнёрам возможность эмитировать (mint) и сжигать (burn) стейблкоины через собственную инфраструктуру — Visa Tokenized Asset Platform. Это создаёт основу для новой экосистемы, в которой цифровые активы становятся не внешним дополнением, а полноправным элементом традиционной финансовой сети Visa.

Почему это важно

1. Растущий спрос на цифровые платежи

За последние несколько лет Visa зафиксировала резкий рост числа операций, связанных со стейблкоинами. По оценкам компании, объём таких транзакций увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а совокупный объём крипто-и стейблкоин-платежей через инфраструктуру Visa превысил 140 миллиардов долларов. Это демонстрирует, что цифровые валюты перестают быть нишевым инструментом и всё активнее используются в реальной экономике.

2. Мультичейновая стратегия

Поддержка сразу четырёх разных блокчейнов — важный технологический и стратегический шаг. Visa стремится избежать зависимости от одной сети и предоставить пользователям и партнёрам гибкость выбора. Разные блокчейны обеспечивают разную скорость, стоимость и архитектуру транзакций, что позволяет адаптировать решения под конкретные сценарии — от потребительских платежей до трансграничных расчётов между компаниями.

3. Новый мост между банковским и цифровым миром

Стейблкоины служат мостом между традиционными деньгами и цифровыми активами. Поддерживая их, Visa делает возможным мгновенные расчёты между участниками сети без необходимости использовать громоздкие и дорогие банковские каналы. При этом пользователи получают привычный интерфейс — карты, кошельки и POS-терминалы, — в то время как сама транзакция может проходить через блокчейн.

4. Возможности для банков и финтех-партнёров

С появлением поддержки эмиссии стейблкоинов банки и финтех-компании смогут создавать собственные токенизированные продукты на базе платформы Visa. Это откроет путь к выпуску цифровых депозитов, мгновенным переводам и даже новым видам цифровых валют, полностью интегрированных в платёжную экосистему Visa.

Потенциальные сценарии использования

Международные переводы.

Благодаря стейблкоинам пользователи смогут отправлять деньги за границу почти мгновенно и с минимальными комиссиями. Конвертация между цифровыми и фиатными валютами будет происходить автоматически через систему Visa. Карты с балансом в стейблкоинах.

Пользователь сможет держать средства в цифровой валюте, но расплачиваться картой Visa так же легко, как обычными деньгами. Конверсия будет выполняться в фоновом режиме. Интеграция в электронные кошельки и финтех-приложения.

Компании смогут предлагать пользователям более быстрые и дешёвые платежи, а также новые продукты — например, микроплатежи или токенизацию лояльности. Токенизация депозитов.

Банки смогут выпускать собственные стейблкоины, представляющие клиентские депозиты, что создаст основу для нового поколения цифровых банковских продуктов.

Почему Visa делает это именно сейчас

Регуляторное прояснение.

В последние годы в ряде стран сформировались чёткие правила обращения стейблкоинов, что позволило крупным компаниям безопасно работать с этим классом активов. Технологическая зрелость блокчейнов.

Современные сети обеспечивают высокую пропускную способность, устойчивость к сбоям и совместимость с традиционными финансовыми системами. Это делает возможным масштабное внедрение. Рост коммерческого интереса.

С каждым годом увеличивается доля бизнеса, готового принимать крипто-платежи. Visa видит в этом реальный рыночный потенциал и стремится укрепить свои позиции как главного платёжного посредника и в цифровой экономике. Конкуренция с другими игроками.

Mastercard, PayPal и ряд азиатских платёжных гигантов также экспериментируют со стейблкоинами и токенизированными активами. Чтобы сохранить лидерство, Visa необходимо опережать рынок по скорости внедрения и охвату технологий.

Возможные риски и вызовы

Несмотря на оптимизм, у новой инициативы есть и потенциальные трудности:

Регуляторная неопределённость. Даже при существующих законах подход разных стран к стейблкоинам сильно отличается, что может затруднить международное внедрение.

Технологическая сложность. Поддержка нескольких блокчейнов потребует серьёзных инвестиций в инфраструктуру и обеспечение безопасности транзакций.

Восприятие пользователями. Для массового распространения необходимы интуитивно понятные интерфейсы и гарантии надёжности.

Риски ликвидности. Поддержка стейблкоинов подразумевает необходимость резервирования фиатных активов, что создаёт финансовые и операционные риски.

Что это значит для рынка

Для бизнеса — это новые возможности. Компании смогут интегрировать цифровые валюты в существующие платёжные процессы, снижая стоимость и ускоряя расчёты. Банки получат инструмент для создания собственных токенизированных активов, а финтех-платформы — основу для новых продуктов.

Для пользователей — это шаг к миру, где криптовалюты становятся столь же привычными, как банковские карты. В будущем оплата кофе в стейблкоинах может стать такой же обыденной, как перевод с карты на карту.

Для индустрии в целом — это сигнал: крупнейшие платёжные системы окончательно признали значимость блокчейна и готовы строить на его основе инфраструктуру следующего поколения.

Решение Visa о добавлении поддержки четырёх новых стейблкоинов на четырёх блокчейнах — не просто технологическое обновление. Это стратегический поворот всей платёжной экосистемы в сторону цифровых валют. Компания стремится стать ключевым мостом между традиционными финансами и новой цифровой экономикой, где деньги существуют не только на банковских счетах, но и в виде токенов в блокчейне.

Если Visa успешно реализует эту стратегию, нас ждёт эпоха, в которой границы между фиатными и цифровыми валютами окончательно сотрутся. Платежи станут быстрее, дешевле и глобальнее — а мир сделает ещё один шаг к полноценной цифровой экономике.