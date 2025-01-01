Стартап OpenAI представил режим глубоких исследований в ChatGPT

ИИ-стартап OpenAI запустил новую агентскую функцию в ChatGPT — Deep Research. Чат-бот получил способности для проведения многоэтапных исследований и решения сложных задач, анализируя сотни онлайн-источников в интернете.

Режим работает на базе «думающей» ИИ-модели o3, оптимизированной для просмотра веб-страниц, анализа данных и применения инструментов Python. Он использует логику для поиска, интерпретации и исследования огромных объемов текста, изображений и PDF-файлов. Инструмент «за десятки минут решает то, на что у человека ушли бы многие часы».

Глубокие исследования в том числе помогут создать AGI, утверждает команда.

Новая функция предназначена в первую очередь для людей, которые занимаются интенсивной работой в области финансов, науки, политики или проектировании и нуждаются в точных исследованиях. Она также поможет покупателям, которым нужны «гиперперсонализированные» рекомендации. Например, если речь идет о приобретении машины, бытовой техники и мебели.

Глубокие исследования занимают от 5 до 30 минут. Изначально они доступны пользователям с подпиской ChatGPT Pro. Позже появится поддержка для Plus, Team и Enterprise. Про доступ к сервису без платных планов не сообщается.

OpenAI протестировала режим глубоких исследований с помощью Humanity’s Last Exam. Тест включает более 3 000 вопросов экспертного уровня в различных научных областях. ИИ-модель компании справилась значительно лучше по сравнению с конкурентами.

Ранее OpenAI добавила модель o3-mini в ChatGPT. Она доступна пользователям без платной подписки.

