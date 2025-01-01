Лучшие способы покупки и продажи криптовалюты

Потенциал рынка криптовалют достаточно высокий, многие уже знают о криптовалютах, значительная часть пользователей активно покупает, продает и обменивает крипту. Покупка криптовалюты является перспективным, но высокорискованным способом инвестирования.

Распоряжаясь криптовалютами, вы получаете широкое поле для деятельности в сети интернет: биткоином можно расплачиваться за услуги и товары, коины можно менять на доллары или рубли, криптовалютами можно торговать на бирже или отложить на холодный кошелек для долгосрочного инвестирования.

Купить криптовалюту : Биткоин, лайткоин, эфириум, манеро, риппл, и многие другие можно несколькими способами. Рассмотрим самые оптимальные и удобные варианты приобретения криптовалюты.

Криптовалюту, которую вы купите, необходимо будет хранить на своем аккаунте крипто-биржи или на автономном крипто-кошельке.

В процессе покупки криптовалюты вы приобретаете право на ее использование. Т.к. криптовалюта не имеет государственного обеспечения и физического воплощения, операция по покупке криптовалюты является записью транзакции, которые хранятся в блокчейне. Для того, чтобы управлять своим счетом, необходимо иметь доступ к записям и ключам, и для их хранения лучше всего подойдет крипто-кошелек.

Самые распространенные способы покупки криптовалюты: обменники, крипто-биржи, телегам-боты, ATM и терминалы, покупка p2p.

Покупка криптовалюты в онлайн-обменнике

Простой и быстрый способ приобретения криптовалюты – это обмен на специализированной площадке – обменнике.

Современный обменный сервис предоставляет более 7-ми видов направлений для покупки криптовалюты: за рубли, доллары и др.

Для покупки биткоина через обменник достаточно выбрать проверенный сервис, ориентируясь по отзывам и репутации в сети интернет, заполнить поля заявки и осуществить оплату выбранным способом.

Криптовалютные обменники популярны среди наибольшего числа пользователей за счет гибкости, доступности, скорости и небольшой комиссии. На онлайн-сервисах обеспечивается высокая степень защиты обменных операций, широкий выбор направлений и возможность оплаты как банковской картой, платежной системой, так и другими способами.

Воспользовавшись услугами обменного сервиса , можно по результатам операции оставить свой отзыв, а также зарегистрироваться в партнерской программе и получать бонусы и скидки на каждый последующий обмен.

Покупка криптовалюты на бирже

Одним из популярных и наиболее известных способов покупки биткоина и любой самой новой криптовалюты являются крипто-биржи. Преданные пользователи считают этот способ также и наиболее выгодным и надежным.

Основное отличие крипто-биржи заключается в том, что для покупки клиент сам может устанавливать приемлемую цену, за которую он готов купить альткоины, однако, для выполнения своего ордера потребуется запастись терпением либо же повышать цену ставки, чтобы появилось подходящее предложение для покупки.

Обладателям крупной суммы проще манипулировать ростом или снижением цены, остальным пользователям приходится отслеживать тренды и подстраиваться под тенденции рынка, другими словами – покупать криптовалюты за цену, предложенную участниками рынка.

На бирже есть свои плюсы и минусы: настроена автоматизация торговли, есть возможность выбрать криптовалюту по самой выгодной цене и купить ее, однако, биржевые услуги не ограничиваются единоразовым платежом, могут быть скрытые комиссии, а выполнение ордера может затянуться на несколько часов или дней.

Таким образом, при покупке криптовалюты на бирже стоит быть готовым к тому, что необходимо будет изучить функционал площадки, совершить открытие счета, и выполнить ввод денежных средств, за который взимается плата. За процесс покупки криптовалюты и вывод на крипто-кошелек биржа также снимет комиссию.

Покупка криптовалюты с помощью телеграмм-бота

Телеграмм-бот является новым способом покупки криптовалюты – быстрым и мобильным средством, которое находится в вашем телефоне. Растущее число приверженцев такого способа покупки криптовалюты говорит о его популярности, т.к. процесс покупки занимает не более 5-ти минут, совершаемые переводы безопасны и выполняются под гарантом самого телеграмм-бота, есть рейтинговое уменьшение комиссии, а цена коррелируется с биржевой.

Многие современные обменные сервисы предоставляют телеграмм-бота для покупки криптовалюты, таким образом, можно выбрать обменник, которому вы доверяете и использовать удобный телеграмм-бот для мгновенной покупки криптовалют.

Покупка криптовалюты с помощью ATM и терминалов

Достаточно редко можно найти терминалы с функцией покупки криптовалюты, но если вы сможете найти атм или терминал, который позволяет купить биткоин или эфириум, это отличная возможность приобретения криптовалюты недорого за наличные.

Покупка криптовалюты через АТМ – безопасный и быстрый способ покупки, при этом риск мошенничества со стороны терминала сведен к минимуму. Однако, есть недостаток – это ограниченное количество таких точек по городу и необходимость добираться в пункт назначения с крупной суммой наличности.

Сделка купли-продажи P2P

Купить криптовалюту у собственника – это рисковый но самый недорогой способ приобретения, т.к. покупка совершается без участия посредников, которые не берут сивою комиссию но и не выступают гарантом сделки.

Для покупки криптовалюты у частного лица существуют площадки объявлений, можно найти продавца биткоина на крипто-форумах или подать объявление о покупке самому.

Для этого способа покупки нет скрытых платежей и каких-либо комиссий, но выбор может быть ограничен в способах оплаты, т.к. пользователь, который продает свой биткоин будет иметь, скорее всего, несколько вариантов приема платежа: банковская карта или наличные.

Риск при покупке криптовалюты от частного лица возрастает в разы, но если соблюдать меры предосторожности при проведении сделки, биткоин можно будет приобрести быстро, недорого, без посредников.

