Президент Дональд Трамп готовит указ об инвестициях криптовалют в пенсионные фонды

Президент Дональд Трамп готовится подписать указ, позволяющий американским пенсионным накоплениям — преимущественно 401(k)-планам — включать в состав своих активов криптовалюты (такие как биткоин и эфир), металл (например, золото) и частные рынки (private equity, инфраструктурные и кредитные фонды).
Что предлагает указ
Расширить возможности инвестиций
Указ поручает федеральным органам (Министерству труда, SEC и др.) разработать правила и устранить существующие препятствия для включения альтернативных активов в пенсионные планы
Обеспечить "юридическое прикрытие" для администраторов планов
Создать «safety‑harbor», чтобы смягчить риски обвинений в нарушении фидуциарных обязанностей со стороны работодателей и провайдеров, предлагающих сложные и менее ликвидные продукты .
Признать альтернативные активы нейтральными
В духе политики 2025 года, отменяющей предыдущие ограничения и блокировки инвестиций в криптоактивы.
Почему сейчас?
Политическая стратегия и экономика
Трамп позиционирует себя вождём «крипто‑президента», раскрывая потенциал роста и поддержки американской экономики через диверсификацию финансовых инструментов.
Содействие крупным управляющим фондам
Blackstone, Apollo, BlackRock и другие уже готовят продукты для нового формата пенсионных планов (в сотрудничестве с Vanguard, Empower, Great Gray Trust).
Возможные последствия
Потенциал:
Возможность инвестировать пенсионные средства в активы с высоким потенциалом роста.
Институционализация криптовалют — стабилизация рынков и приток капитала.
Риски:
Высокая волатильность крипты и частных активов может увеличить риски для рядовых вкладчиков.
Высокие комиссии и низкая ликвидность — сложности перевода средств обратно в наличные Валютные фонды .
Затраты на оценку активов, прозрачность, процедуру управления.
Как это отразится на вас?
Меньшие пенсионеры с чувствительностью к риску могут осторожно отнестись к новым опциям — ожидается, что доступ к крипто-портфелям сначала появится через допокна (self-directed brokerage windows) крупных провайдеров.
Институциональные и состоятельные инвесторы могут воспользоваться льготными условиями и возможностями роста.
Что дальше?
Официальное объявление текста указа — ожидается в ближайшие дни, но пока ничего не финализировано — "до самого подписания Президент не принимал официальных решений" .
Регуляторная разработка: Министерство труда и SEC должны проанализировать и устранить нормативные барьеры, выпустить рекомендации.
Развитие продуктов: частные фонды и финансовые гиганты дорабатывают продукты.
Юридические аспекты: ожидаются обсуждения о защите провайдеров и пользователей, улучшении прозрачности и оценке рисков.
Указ Трампа представляет собой масштабный шаг в сторону интеграции криптовалют и альтернативных активов в пенсионную систему США — это потенциально новый этап для криптоиндустрии и пенсионного инвестирования. Однако такой переход сопровождается существенными рисками: от волатильности до уроков по прозрачности и ликвидности.
Если вы планируете инвестировать или уже участвуете в планировании пенсии, стоит внимательно следить за развитием ситуации: когда указ обнародуют, регуляторы выпустят рамки, а провайдеры объявят доступные опции.