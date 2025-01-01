Президент Дональд Трамп готовит указ об инвестициях криптовалют в пенсионные фонды

Президент Дональд Трамп готовится подписать указ, позволяющий американским пенсионным накоплениям — преимущественно 401(k)-планам — включать в состав своих активов криптовалюты (такие как биткоин и эфир), металл (например, золото) и частные рынки (private equity, инфраструктурные и кредитные фонды).

Что предлагает указ

Расширить возможности инвестиций

Указ поручает федеральным органам (Министерству труда, SEC и др.) разработать правила и устранить существующие препятствия для включения альтернативных активов в пенсионные планы

Обеспечить "юридическое прикрытие" для администраторов планов

Создать «safety‑harbor», чтобы смягчить риски обвинений в нарушении фидуциарных обязанностей со стороны работодателей и провайдеров, предлагающих сложные и менее ликвидные продукты .

Признать альтернативные активы нейтральными

В духе политики 2025 года, отменяющей предыдущие ограничения и блокировки инвестиций в криптоактивы.

Почему сейчас?

Политическая стратегия и экономика

Трамп позиционирует себя вождём «крипто‑президента», раскрывая потенциал роста и поддержки американской экономики через диверсификацию финансовых инструментов.

Содействие крупным управляющим фондам

Blackstone, Apollo, BlackRock и другие уже готовят продукты для нового формата пенсионных планов (в сотрудничестве с Vanguard, Empower, Great Gray Trust).

Возможные последствия

Потенциал:

Возможность инвестировать пенсионные средства в активы с высоким потенциалом роста.

Институционализация криптовалют — стабилизация рынков и приток капитала.

Риски:

Высокая волатильность крипты и частных активов может увеличить риски для рядовых вкладчиков.

Высокие комиссии и низкая ликвидность — сложности перевода средств обратно в наличные Валютные фонды .

Затраты на оценку активов, прозрачность, процедуру управления.

Как это отразится на вас?

Меньшие пенсионеры с чувствительностью к риску могут осторожно отнестись к новым опциям — ожидается, что доступ к крипто-портфелям сначала появится через допокна (self-directed brokerage windows) крупных провайдеров.

Институциональные и состоятельные инвесторы могут воспользоваться льготными условиями и возможностями роста.

Что дальше?

Официальное объявление текста указа — ожидается в ближайшие дни, но пока ничего не финализировано — "до самого подписания Президент не принимал официальных решений" .

Регуляторная разработка : Министерство труда и SEC должны проанализировать и устранить нормативные барьеры, выпустить рекомендации.

Развитие продуктов: частные фонды и финансовые гиганты дорабатывают продукты.

Юридические аспекты: ожидаются обсуждения о защите провайдеров и пользователей, улучшении прозрачности и оценке рисков.

Указ Трампа представляет собой масштабный шаг в сторону интеграции криптовалют и альтернативных активов в пенсионную систему США — это потенциально новый этап для криптоиндустрии и пенсионного инвестирования. Однако такой переход сопровождается существенными рисками: от волатильности до уроков по прозрачности и ликвидности .

Если вы планируете инвестировать или уже участвуете в планировании пенсии, стоит внимательно следить за развитием ситуации: когда указ обнародуют, регуляторы выпустят рамки, а провайдеры объявят доступные опции.