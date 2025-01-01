Metaplanet наращивает Bitcoin‑резервы

Токио, июль 2025 г. — Японская инвестиционная компания Metaplanet Inc., некогда почти незаметный игрок гостиничного рынка, в очередной раз подтвердила серьёзность своей ставки на цифровое золото. В июле компания приобрела 68,6 BTC, доведя свой общий биткоин-резерв до 2 100 BTC.

Это не просто очередная покупка — это стратегический шаг в рамках долгосрочной трансформации, которая делает Metaplanet японским аналогом MicroStrategy, но с восточной философией управления.

От отельера к цифровому хранилищу ценности

Metaplanet ещё в 2023 году представляла собой классическую девелоперскую структуру, владеющую активами в сфере гостиничного бизнеса в Токио. Однако в начале 2024 года, вдохновившись стратегией Майкла Сейлора, руководство объявило о радикальной смене курса: компания превращается в «биткоин-ориентированное казначейство», ставя перед собой цель — защитить капитал от обесценивания йены и мировой инфляции.

«Японские корпорации десятилетиями копили кэш, подверженный обесцениванию. Мы сделали шаг в сторону вечного актива», — заявил CEO Metaplanet Такаши Кимура в одном из интервью в апреле 2025 года.

Последняя покупка: цифры и значение

Объём покупки: 68,59 BTC

Сумма : около ¥1 млрд (~$6,6 млн)

Средняя цена: $96 335 за BTC

Общий объём резервов: 2 100 BTC

Доля от общего предложения BTC (21 млн): ~0,01 %

Пока компании вроде Tesla или Coinbase колеблются в стратегии накопления цифровых активов, Metaplanet последовательно увеличивает долю в этом ограниченном ресурсе. С текущими 2 100 BTC она входит в топ-10 публичных компаний с крупнейшими биткоин-резервами, обгоняя даже некоторых криптовалютных брокеров.

Почему это важно?

Metaplanet действует на фоне двух мощных тенденций:

Деглобализация и рост недоверия к фиатным валютам — в частности к иене, которая за последние два года потеряла более 20% стоимости относительно доллара США.

Реструктуризация корпоративных резервов — крупные компании начинают рассматривать Bitcoin как стратегический актив, а не спекулятивный инструмент.

«Для японской компании вложение в Bitcoin — это одновременно и вызов традициям, и защита от системных рисков», — говорит экономист Кей Сакамото из Tokai Securities.

Как Metaplanet финансирует закупки BTC?

Компания применяет инновационные методы привлечения капитала:

Эмиссия варрантов — новые акции без дисконта, с привязкой к текущей цене.

Нулевые облигации (Zero-coupon bonds) — долевые инструменты, позволяющие избежать текущих процентов, но финансировать закупки BTC на миллиарды иен.

Партнёрство с криптовалютными фондами — включая EVO Fund, который поддерживает стратегию Metaplanet за счёт конвертируемых долговых инструментов.

Планы на 2025–2026 гг.: «Bitcoin First, Fiat Second»

Metaplanet публично заявила цель накопить:

10 000 BTC к декабрю 2025 — эквивалентно примерно $1 млрд при текущих ценах;

21 000 BTC к 2026 году — символическая цель: 1/1000 всего предложения BTC.

Руководство подчёркивает, что компания стремится стать хеджем против фиатного риска и финансовой платформой нового поколения, сосредоточенной на управлении цифровыми активами.

Прозрачность как стратегия

Metaplanet стала одной из первых японских компаний, внедривших публичную верификацию резервов через Hoseki — платформу, которая позволяет в реальном времени проверять наличие BTC на кошельках компании. Эти меры направлены на укрепление доверия со стороны инвесторов — особенно после краха FTX и серии банкротств в криптоиндустрии 2022–2023 гг.

Риски: переоценка или стратегическая дальновидность?

Хотя рынок бурно реагирует на действия Metaplanet — её акции с апреля 2024 года выросли в 70 раз, — эксперты предупреждают о возможной переоценке:

Высокая волатильность BTC может резко снизить балансовую стоимость компании;

Отсутствие диверсификации превращает Metaplanet в «одностороннюю ставку»;

Регуляторные риски в Японии и США могут повлиять на доступ к криптовалютным рынкам.

Metaplanet уже не просто компания — это символ зарождающегося класса корпоративных биткоин-казначейств. Её действия могут повлиять на другие компании в Японии и Азии, заставляя их пересматривать свои стратегии управления резервами. В эпоху инфляции, нестабильности и цифровых трансформаций Metaplanet делает ставку на ограниченность и алгоритмическую предсказуемость Bitcoin — и, похоже, играет на опережение.

Пока традиционные корпорации держат кэш на депозитах, Metaplanet строит цифровой Фонд национального благосостояния.