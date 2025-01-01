Купить криптовалюту: где и как делать это безопасно?

Криптовалюта — уже привычный финансовый инструмент. По актуальным данным Huobi Research, каждый 10-й россиянин владеет криптовалютой. Остальные либо не нуждаются в использовании такой валюты, либо опасаются за возможную кражу своих сбережений при обмене. Чтобы не столкнуться с последней, достаточно использовать проверенные способы покупки крипты. Среди основных можно выделить 3 метода.

1. P2P обменник

Когда криптовалюта только начинала развиваться, Р2Р-обменники считались основным способом ее покупки. Сегодня они также продолжают функционировать, хоть и пользуются значительно меньшим спросом. Кроме того, многие площадки ограничивают возможности Р2Р обмена для российских пользователей. Так произошло и с Binance.

Среди популярных обменников крипты такого формата можно выделить ByBit, Gate, Kucoin и др. На любой из данных платформ можно купить криптовалюту напрямую у пользователя, который ее продает.

Плюсы метода: большое количество предложений, возможность купить Dogecoin, Биткоин, Эфир и другие валюты за рубли.

Минусы метода: невыгодный курс, банковские риски (банк может отменить перевод на карту пользователя), опасность получения «грязной» криптовалюты.

2. Криптообменник

Криптообменник — это платформа, где можно купить криптовалюту практически любым удобным способом. Так например, в TradeTo.Cash Вы можете обменять Bitcoin BTC на Тинькофф Рубли или продать Tether.

В отличие от сервисов Р2Р-обмена, криптообменники предоставляют пользователям большие резервы для совершения операций, а также обеспечивают высокую безопасность обмена. Во-первых, все операции проходят AML-проверку. Поэтому риск получения «грязной» крипты сведен к минимуму. А во-вторых, обменник предоставляет гарантию совершения обмена.

Плюсы метода: выгодный курс, большой выбор способов покупки крипты, достаточные резервы, высокий уровень безопасности, понятный процесс, быстрая скорость покупки криптовалюты

Минусы метода: некоторые обменники взимают дополнительную комиссии.

3. Криптокошелек

К способам, как купить криптовалюту, относятся и криптокошельки. Например, Coinbase Wallet, Guarda Wallet и др. При этом направления для обмена каждый сервис устанавливает персонально. В большинстве кошельков купить криптовалюту за рубли сегодня нельзя. Но для ее покупки можно использовать карты иностранных банков.

Плюсы метода: 100% безопасность транзакции, возможность изучения принципов работы кошелька.

Минусы метода: невозможность покупки криптовалюты с российской карты, большие комиссии (вплоть до 10%), сложный интерфейс сайтов/приложений.

Все три способа, как купить криптовалюту, являются рабочими. Но каждый подразумевает риск встречи с мошенниками. Поэтому доверяйте только проверенным криптообменникам, кошелькам, а перед покупкой крупной суммы крипты обязательно проводите незначительную транзакцию. Это позволит вам удостовериться в безопасности выбранной платформы.