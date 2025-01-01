Как получать зарплату с помощью криптовалют?

Работодатели во всем мире все чаще начинают предлагать выплату заработной платы в криптовалюте. На такой шаг соглашаются только те сотрудники, которые понимают, насколько выгодно получать оплату труда в токенах, куда их можно потратить, как обменять в криптообменнике, например: TradeTo.Cash , где хранить и как вывести на карту банка или электронный кошелек.

Преимущества получения заработной платы в криптовалюте:

⦁ Моментальное проведение транзакций.

⦁ Небольшая комиссия.

⦁ Отсутствует привязка к конкретному банку.

⦁ Не нужно открывать счет в финансовой организации или оформлять отдельную зарплатную карту.

⦁ Отсутствует привязка к национальной валюте (можно обменять криптовалюты на рубли или доллары).

⦁ Оплата заработной платы обычно осуществляется в криптовалюте, стоимость которой приравнивается к 1 доллару, то есть стабильная. Таким образом работник не потеряет денежные средства. Это могут быть стейблкоины и другие виртуальные монеты.

⦁ Если начальство выплачивает сотруднику ежемесячно крупные суммы, то банк может заблокировать счет или карту. Чтобы этого не случилось, лучше отправлять заработанные средства на криптокошелек работника.

Еще один плюс выплаты зарплаты в виде криптовалют − мгновенное инвестирование. Работник может не обменивать в криптообменнике токены на фиатные средства, а подождать пока курс вырастет и заработать на разнице котировок.

В последние несколько лет стало легко и выгодно оплачивать товары, продукцию и услуги криптоактивами. Работник, получающий заработную плату в коинах, может спокойно проводить транзакции в интернете и покупать по низкой цене даже недвижимость.

Риски получения заработной платы в криптовалюте

Из-за неопределенного юридического статуса криптовалют многие граждане России и других стран боятся с ними иметь дело. Цифровые активы практически во всех странах мира не считаются платежным средством даже несмотря на то, что на самом деле это так.

Другие недостатки выплаты зарплаты в токенах:

⦁ Не будут уплачены налоги, следовательно, не будет “идти” трудовой стаж;

⦁ Не все магазины в РФ и других странах принимают оплату за товары и услуги криптоактивами;

⦁ Работодатель может столкнуться с проблемой с налоговой и другими службами, если укажет или наоборот не пропишет в отчетности выплату зарплаты в криптовалюте.

Также недобросовестные собственники бизнеса могут отслеживать курс криптовалют и в случае выплаты зарплаты сотруднику в коинах и росте котировок настаивать на перерасчете (в таком случае работник останется еще и должен начальству).

Из-за этих всех рисков и недостатков юристы советуют владельцам компаний выплачивать минимальную заработную плату и сверхурочные в виде фиатных средств, а бонусы и поощрения выдавать в криптовалюте.

В какой криптовалюте лучше получать заработную плату?

Получение оплаты труда в стейблкоинах позволит получить именно ту сумму, на которую рассчитывает сотрудник.

Также работник может выбрать выплату в виде Лайткоина, Эфириума или Биткоина. Это может быть фикс-прайс, например, получение 0,2 токенов вне зависимости от котировок. Сотруднику нужно будет взвесить все “за” и “против”, так как второй вариант более рискованный (курс может в любой момент упасть, а не увеличиться).