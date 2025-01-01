Как отмывают криптовалюту: самые популярные способы

В последние годы криптовалюты стали одним из самых популярных и доступных средств для перевода и хранения денег. С развитием цифровых валют, таких как биткойн, эфир и другие, увеличилась и угроза их использования в незаконных операциях, включая отмывание денег. Отмывание криптовалюты представляет собой процесс, с помощью которого преступники пытаются скрыть источник происхождения средств, чтобы сделать их легальными. В этой статье мы рассмотрим самые популярные способы отмывания криптовалюты и методы борьбы с этим явлением.

Использование миксеров и тумблеров

Один из самых распространенных способов отмывания криптовалюты — это использование специальных сервисов, называемых миксерами или тумблерами. Эти платформы предоставляют услугу смешивания (или миксования) криптовалюты, которую отправляют пользователи, с криптовалютой других пользователей. Таким образом, на выходе получается криптовалюта, которая выглядит как законная и не связана с источником первоначальных средств.

Как это работает

Пользователь отправляет свои монеты на платформу миксера.

Система миксера смешивает эти монеты с криптовалютой других участников.

После завершения процесса смешивания пользователь получает криптовалюту обратно, но уже с другим адресом отправителя.

Таким образом, отследить оригинальный источник средств становится крайне трудно. Популярные миксеры, такие как ChipMixer и Wasabi Wallet, предлагают высокую степень анонимности и безопасность для преступников.

Проблемы и риски

Миксеры привлекают внимание правоохранительных органов, и многие из них находятся под расследованием. Например, некоторые крупные платформы были закрыты после того, как были обнаружены связи с незаконной деятельностью.

Использование криптовалютных бирж

Некоторые преступники пытаются отмывать деньги через криптовалютные биржи. Для этого они могут использовать методы, такие как депозиты и вывод средств через несколько аккаунтов, чтобы запутать следы происхождения средств.

Как это работает

Преступник создает несколько аккаунтов на разных криптовалютных биржах.

Он депонирует средства в одну криптовалюту и затем переводит их в другую.

Через несколько переводов на разных платформах деньги могут быть выведены на другие счета или переведены в фиатную валюту (например, доллары или евро), что делает их труднее отслеживаемыми.

Преступники могут использовать децентрализованные биржи (DEX), такие как Uniswap или SushiSwap, где нет централизованного контроля, что снижает вероятность отслеживания транзакций.

Проблемы и риски

Многие криптовалютные биржи начинают соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и знают своего клиента (KYC), что ограничивает возможности отмывания через них.

Использование анонимных криптовалют

Анонимные криптовалюты, такие как Monero, Zcash и Dash, специально разработаны для обеспечения полной анонимности своих пользователей. Эти криптовалюты используют различные технологии шифрования и скрытия транзакций, чтобы скрыть детали о том, кто является отправителем и получателем средств.

Как это работает

Преступник использует анонимные криптовалюты, чтобы перевести средства.

Благодаря использованию таких технологий, как кольцевые подписи (Ring Signatures) или zk-SNARKs (zero-knowledge proofs), детали транзакций скрыты от посторонних.

Для обычных криптовалют, таких как биткойн, можно отслеживать историю транзакций, просматривая блокчейн. Однако в случае с анонимными монетами, это невозможно, что делает их популярными среди тех, кто хочет скрыть свои действия.

Проблемы и риски

Правоохранительные органы и регуляторы активно изучают использование анонимных криптовалют, и такие монеты становятся все более под пристальным вниманием, что может привести к их запрету в некоторых юрисдикциях.

Легализация через криптовалютные банкоматы

Криптовалютные банкоматы (или Bitcoin ATMs) позволяют пользователям обменивать криптовалюту на наличные деньги и наоборот. Некоторые преступники используют эти банкоматы для отмывания средств, переводя криптовалюту в фиат и затем выводя деньги через банкоматы, которые не требуют строгой идентификации.

Как это работает

Преступник покупает криптовалюту с использованием наличных или через анонимные каналы.

Он использует криптовалютный банкомат для обмена криптовалюты на фиат, что может скрыть исходное происхождение средств.

В некоторых странах криптовалютные банкоматы не требуют строгой верификации личности, что позволяет отмывать деньги.

Проблемы и риски

Однако большинство современных криптовалютных банкоматов стали внедрять системы KYC и AML, чтобы соответствовать местным законам. Это ограничивает возможность использования этих устройств для отмывания.

Использование пирамидаций и схем Pump and Dump

Некоторые преступники используют схемы Pump and Dump, чтобы искусственно надувать стоимость криптовалюты, а затем продавать её с большой прибылью. В некоторых случаях средства, полученные таким образом, могут быть использованы для отмывания денег.

Как это работает

Преступники скапливают большую сумму криптовалюты.

Они искусственно поднимают цену, привлекая внимание инвесторов и заставляя их покупать криптовалюту.

После того как цена достигнет желаемого уровня, преступники продают свои активы, зарабатывая деньги, которые можно отмыть через другие методы.

Этот метод также используется для манипуляции с менее ликвидными криптовалютами, которые проще поддаются манипуляциям.

Проблемы и риски

Pump and Dump является незаконной деятельностью в большинстве стран, и многие криптовалютные биржи активно работают над выявлением и пресечением таких схем.

Использование децентрализованных приложений (dApps)

С развитием блокчейна появилось множество децентрализованных приложений, которые функционируют без централизованного контроля. Некоторые из этих приложений могут быть использованы для отмывания криптовалюты, предлагая анонимные транзакции или обмен криптовалюты между пользователями без необходимости прохождения процедур KYC.

Как это работает

Преступник использует децентрализованные платформы для перевода средств.

Из-за отсутствия централизованного контроля можно скрыть происхождение средств и идентичность участников.

Отмывание криптовалюты остается серьёзной проблемой для правоохранительных органов и регулирующих органов по всему миру. С развитием технологий и методов борьбы с преступной деятельностью появляются новые способы для уклонения от мониторинга и скрытия источников средств. Однако с усилением контроля за криптовалютными платформами, обменниками и блокчейн-сетями шансы на успешное отмывание криптовалюты становятся всё меньше.

Тем не менее, важно помнить, что сам по себе блокчейн и криптовалюты обладают огромным потенциалом для легальных и безопасных операций, и борьба с их незаконным использованием требует как эффективных технологий, так и сотрудничества между государственными и частными структурами.