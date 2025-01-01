Блокчейн — это инновационная технология, которая предоставляет полную прозрачность всех операций, происходящих в сети. Для того чтобы узнать, как найти и проверить транзакцию в блокчейне, важно понимать его основные принципы, а также разобраться в механизмах поиска транзакций с помощью блокчейн-обозревателей.

Что такое транзакция в блокчейне?

Транзакция в блокчейне — это запись, содержащая информацию о перемещении криптовалюты между участниками сети. Каждая транзакция включает в себя:

Адрес отправителя (или публичный ключ);

Адрес получателя;

Сумму перевода;

Комиссию за обработку транзакции;

Время создания транзакции;

Подпись отправителя для подтверждения законности операции.

Эти данные после подтверждения записываются в блок и становятся частью блокчейна, доступной для всех участников сети.

Как найти транзакцию в блокчейне?

Для поиска транзакции в блокчейне вам необходимо иметь одну из следующих ключевых данных:

Хеш транзакции — это уникальный идентификатор каждой операции, который используется для её поиска.

Адрес криптовалютного кошелька (отправителя или получателя).

Номер блока, в который была включена транзакция.

Для поиска транзакции существуют специальные онлайн-ресурсы, называемые блокчейн-обозревателями, которые позволяют анализировать и искать данные в сети.

Как найти транзакцию по хешу?

Получите хеш транзакции. Это строка символов, которая уникально идентифицирует операцию. Например, хеш может выглядеть как длинная последовательность цифр и букв, как:

4b0b07abf65e6d1b3e6b70287a34c0416340a1c79b5a42ff4f784e2d14f9d377

Перейдите на сайт одного из популярных блокчейн-обозревателей. Для Bitcoin это будет, например, Blockchain.com, а для Ethereum — Etherscan.io.

Введите хеш транзакции в строку поиска и нажмите «Поиск». Вы увидите все детали операции: дату, сумму, адреса участников и статус.

Как найти транзакцию по адресу?

Если у вас есть адрес криптовалютного кошелька, вы можете найти все связанные с ним транзакции:

Перейдите на сайт блокчейн-обозревателя.

Введите адрес в строку поиска. Например, для Bitcoin адрес может выглядеть так:

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Система покажет список всех транзакций, связанных с этим адресом. Вы сможете увидеть все операции, которые были сделаны с этим адресом, включая отправленные и полученные средства.

Как проверить транзакцию в блокчейне?

После того как вы нашли нужную транзакцию, важно удостовериться в её статусе и безопасности. Вот несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

1. Количество подтверждений

Каждая транзакция в блокчейне требует подтверждений. После того как транзакция была добавлена в блок, она получает первое подтверждение. Каждое последующее добавление блоков в цепочку увеличивает количество подтверждений для транзакции. Например:

Bitcoin обычно имеет 6 подтверждений для окончательной уверенности в том, что транзакция завершена.

Ethereum может требовать 12 подтверждений.

Чем больше подтверждений, тем труднее изменить или отменить транзакцию.

2. Статус транзакции

Транзакция может иметь следующие статусы:

Unconfirmed (Не подтверждена) — операция ещё не включена в блок.

Confirmed (Подтверждена) — транзакция была успешно включена в блок и подтверждена сетью.

Если транзакция не подтверждается в течение долгого времени, это может быть связано с низкой комиссией или перегрузкой сети.

3. Комиссия за транзакцию

Каждая транзакция требует комиссии, которая отправляется майнерам в качестве вознаграждения за обработку операции. В блокчейн-обозревателе можно проверить, какую комиссию вы заплатили за транзакцию. Если комиссия слишком низкая, майнеры могут предпочесть обработку других операций с более высокой оплатой.

Какие инструменты помогут найти и проверить транзакцию?

Существует несколько известных и удобных блокчейн-обозревателей, которые поддерживают различные криптовалюты и позволяют находить транзакции:

Blockchain.com — обозреватель для Bitcoin и Bitcoin Cash. Он позволяет найти и проверить транзакции, блоки и адреса.

Etherscan.io — один из самых популярных обозревателей для Ethereum. С его помощью можно отслеживать транзакции, токены и смарт-контракты в сети Ethereum.

Blockchair.com — универсальный блокчейн-обозреватель, который поддерживает множество криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие).

BTCScan.org — аналог Etherscan для Bitcoin, который предоставляет подробную информацию о транзакциях и блоках.

Проверка транзакции в блокчейне — это простой процесс, который можно выполнить с помощью блокчейн-обозревателей. Все транзакции записываются в блоки и остаются доступными для просмотра. Чтобы найти и проверить транзакцию, вам нужно иметь либо её хеш, либо адрес отправителя или получателя. Блокчейн предоставляет прозрачность и безопасность, что делает невозможным изменение данных о транзакциях после их подтверждения.