Илон Маск представил XChat — мессенджер будущего на базе платформы X

Илон Маск продолжает масштабную трансформацию социальной платформы X (ранее Twitter), приближая её к своему видению «суперплатформы», способной заменить десятки отдельных сервисов. Одним из самых громких анонсов весны 2025 года стал запуск XChat — защищённого, многофункционального мессенджера, встроенного прямо в экосистему X.

Как заявляет Маск, XChat призван составить конкуренцию таким гигантам, как WhatsApp, Telegram и Signal, предлагая при этом «принципиально новый уровень приватности, функциональности и интеграции с ИИ».

Что такое XChat?

XChat — это новая коммуникационная платформа, встраиваемая в X, которая должна кардинально изменить способ общения пользователей внутри социальной сети. Он заменяет устаревшую систему Direct Messages (DMs), расширяя её до уровня полноценного современного мессенджера.

Основные возможности XChat:

Энд-ту-энд шифрование: обеспечивает полную конфиденциальность переписки. Даже X не сможет прочитать сообщения.

Самоуничтожающиеся сообщения: по таймеру или после прочтения.

Аудио- и видеозвонки: без обязательной привязки номера телефона.

Обмен файлами: возможность отправки документов, фото, видео и аудио без ограничения форматов.

Приватные чаты с ИИ-ботом Grok: встроенный помощник на базе xAI, который анализирует текст, предлагает ответы, генерирует идеи и даже ведёт беседы в стиле юмора Маска.

Технологическая основа

XChat разработан с нуля на языке Rust, известном своей безопасностью и устойчивостью к уязвимостям.

Шифрование вдохновлено принципами блокчейна и криптовалют, в частности, Bitcoin, что добавляет доверия со стороны технически подкованных пользователей.

Маск утверждает, что архитектура XChat позволяет избежать большинства проблем, с которыми сталкиваются мессенджеры конкурентов: утечек данных, перехвата переписки и цензуры.

Интеграция с Grok — новым ИИ-ассистентом

Одной из уникальных фишек XChat стал Grok — интеллектуальный ассистент, основанный на разработках компании xAI, созданной самим Маском. Grok способен:

распознавать смысл сообщений;

подсказывать информацию в чате (в духе ChatGPT);

создавать шутки, картинки и даже программный код;

поддерживать разговор в реальном времени, как «умный собеседник».

Конкуренты: WhatsApp, Telegram, Signal

XChat вступает в крайне насыщенный рынок мессенджеров. Однако у него есть несколько важных преимуществ.

XChat как часть «супераппа»

Илон Маск последовательно строит платформу, аналогичную китайскому WeChat, где можно:

общаться,

заказывать такси,

платить налоги,

инвестировать,

слушать музыку,

искать партнёров для знакомств,

и даже торговать криптовалютой.

XChat — это один из «краеугольных камней» этой стратегии. Уже в 2025 году X заявлял о планах добавить в приложение:

P2P-платежи внутри чатов;

встроенную систему бронирований и заказов;

мобильный банк на базе XPay.

Когда будет доступен XChat?

На момент публикации:

Доступ к XChat получают подписчики X Premium.

Массовый запуск ожидается в июле 2025 года.

Пользователям доступна бета-версия с базовыми функциями.

Будущее XChat: что дальше?

Скорее всего, XChat станет не просто дополнением к платформе X, а её ядром. Маск уже заявлял, что в будущем «X станет главным приложением в вашей жизни — и XChat будет тем, что соединит людей и идеи в реальном времени».

Также рассматриваются:

Поддержка групповых звонков и конференций;

Боты и API для разработчиков;

Интеграция с машинным переводом сообщений в реальном времени.

Запуск XChat — это не просто новая функция в Twitter/X, это часть глобального плана Илона Маска по созданию цифровой вселенной, где соцсети, финансы, ИИ и личные коммуникации объединяются в одном месте.

Пока конкуренты развивают отдельные приложения, Маск строит единый цифровой космос. Удастся ли XChat вытеснить гигантов вроде WhatsApp и Telegram? Это покажет время. Но уже сейчас ясно: революция в мире мессенджеров началась.