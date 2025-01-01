Google ужесточает политику: криптокошельки на Android теперь под контролем

С 29 октября 2025 года Google официально вводит обновлённые правила для приложений с криптовалютными кошельками в магазине Google Play. Основное требование — наличие лицензий и соответствие нормативным требованиям в тех странах, где это предписано законодательством.

Это важный шаг со стороны компании, направленный на повышение прозрачности, законности и защиты пользователей в условиях роста популярности цифровых активов.

Что теперь потребуется от разработчиков Google

Изменения касаются в первую очередь разработчиков так называемых кастодиальных криптокошельков — то есть тех, которые хранят средства пользователей и управляют их приватными ключами. Теперь такие приложения обязаны подтвердить свою легальность и получить лицензии в зависимости от страны распространения.

Для США это означает регистрацию в финансовом контролирующем органе в статусе финансовой организации или наличие соответствующей банковской лицензии. В странах Европейского союза потребуется соблюдение норм регламента MiCA, регулирующего рынок криптоактивов. Аналогичные требования вводятся в Великобритании, Японии, Южной Корее и ряде других юрисдикций.

Каждая страна предъявляет свои особенные критерии, но общий принцип один — юридическая прозрачность и контроль.

Для некоторых регионов установлен переходный период. Например, во Франции и Германии допускается временное упрощение процесса до конца 2025 и середины 2026 года соответственно. Это сделано для того, чтобы дать разработчикам время на адаптацию к новым правилам без риска мгновенного удаления их приложений из Google Play.

Кто остаётся в стороне от новых ограничений

Важно отметить, что Google оперативно внёс уточнения после появления многочисленных вопросов со стороны разработчиков и криптосообщества. Оказалось, что новые требования не распространяются на некостодиальные кошельки — те, где пользователи полностью контролируют свои средства и приватные ключи, а само приложение лишь предоставляет интерфейс доступа.

Такой подход позволяет сохранить важный сегмент криптоэкосистемы, в основе которого лежат децентрализация, приватность и свобода распоряжения своими активами. По сути, Google делает важную оговорку: регулирование необходимо там, где есть ответственность за хранение чужих денег, но не там, где пользователь управляет ими самостоятельно.

Почему это важно для Google

Обновлённая политика Google — это попытка сбалансировать два ключевых аспекта: соблюдение регуляторных требований и сохранение технологической свободы. С одной стороны, борьба с отмыванием денег, мошенничеством и злоупотреблениями требует строгих мер. С другой — индустрия цифровых активов развивалась как альтернатива централизованным системам, и чрезмерное давление может задушить инновации.

Нововведения Google также дают чёткий сигнал: рынок криптоприложений взрослеет, и теперь на нём действуют те же законы, что и в традиционных финансах. Малые разработчики кастодиальных кошельков, возможно, столкнутся с серьёзными трудностями — как финансовыми, так и бюрократическими. Для них это может означать необходимость искать партнёрства с уже лицензированными игроками или менять архитектуру своих приложений.

Крупные компании, напротив, получат конкурентное преимущество. У них уже есть юридические отделы, ресурсы на оформление документов и опыт взаимодействия с регуляторами. Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию рынка и вытеснение небольших студий, не способных соответствовать новым стандартам.

Что дальше?

Google уже заявил, что будет поддерживать разработчиков в процессе перехода, предоставляя инструкции и обновления. Ожидается, что к осени появятся отдельные разделы в справочном центре, где будут собраны все требования по странам и типам приложений.

Для пользователей это означает, что приложения с хранением криптовалют станут безопаснее и надежнее. Однако они также могут стать менее разнообразными и гибкими — особенно если рынок лишится части независимых проектов.

Для индустрии в целом это знаковый момент. Крипторынок всё чаще сталкивается с необходимостью работать по правилам больших игроков, и действия Google — лишь очередной шаг в этом направлении. Вопрос в том, смогут ли разработчики адаптироваться и сохранить баланс между соответствием нормам и сохранением сути криптотехнологий.