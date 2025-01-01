Эфириум — цифровой актив, а не ценная бумага: правовой взгляд на природу ETH

С момента появления криптовалют юридический статус цифровых активов остаётся одной из самых острых и спорных тем в сфере регулирования. Особенно пристальное внимание уделяется ведущим криптовалютам, таким как биткоин и эфириум.

Хотя биткоин уже признан многими юрисдикциями как товар или средство обмена, статус эфириума (ETH) вызывал больше дискуссий. Однако всё больше правовых и регуляторных структур приходят к выводу: эфириум не является ценной бумагой. Почему это так, и какие последствия это имеет — разберёмся подробно.

Что такое «ценная бумага» с точки зрения закона?

В США, где разворачивается большая часть правовой дискуссии о криптовалютах, определение «ценной бумаги» регулируется Законом о ценных бумагах от 1933 года. Согласно нему, под ценную бумагу могут подпадать акции, облигации, опционы и другие инструменты, попадающие под так называемый тест Хоуи (Howey Test), названный по решению Верховного суда США от 1946 года.

Тест Хоуи определяет, является ли актив инвестиционным контрактом, по следующим критериям:

Есть ли вложение денег?

Ожидается ли прибыль от вложения?

Является ли прибыль результатом усилий третьей стороны?

Если все три условия соблюдены — актив можно классифицировать как ценную бумагу. Этот тест часто используется SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США) при оценке криптовалютных проектов.

Эфириум и SEC: история регуляторных споров

На протяжении нескольких лет SEC колебалась в оценке эфириума. В 2018 году представитель SEC Уильям Хинман сделал важное заявление: эфириум на данный момент не является ценной бумагой, несмотря на то, что на раннем этапе он мог попадать под критерии теста Хоуи.

Объяснение Хинмана базировалось на том, что:

Эфириум стал децентрализованным активом;

У него нет централизованной управляющей структуры, от которой зависела бы прибыль пользователей;

Он функционирует в качестве платформы для разработки смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps).

С тех пор позиция SEC относительно эфириума оставалась в целом стабильной, несмотря на продолжающееся расследование в отношении некоторых токенов и ICO.

Почему ETH — это не ценная бумага

1. Отсутствие централизованного эмитента

В отличие от ценных бумаг, которые выпускаются и контролируются конкретной компанией или организацией, эфириум не имеет централизованного эмитента. Сеть Ethereum управляется тысячами валидаторов по всему миру, особенно после перехода на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).

2. Децентрализация как основа

Юридически важным аргументом стало то, что сеть Ethereum является достаточно децентрализованной. Никто не может в одностороннем порядке изменить правила сети или напрямую влиять на курс ETH, что отличает его от традиционных инвестиционных инструментов .

3. Универсальность и функциональность

Эфириум используется не только как инвестиционный актив, но и как «топливо» (gas) для проведения операций в сети. Он обеспечивает работу смарт-контрактов, NFT, DeFi-приложений и многого другого. Такая утилитарная функция отличает ETH от типичной ценной бумаги.

Международный контекст

Помимо США, иные страны также придерживаются мнения, что эфириум не должен рассматриваться как ценная бумага. Например:

Швейцария (FINMA) классифицирует ETH как утилитарный токен;

Европейский союз в рамках регулирования MiCA (Markets in Crypto-Assets) рассматривает ETH как криптовалюту с функциональной ценностью;

В Японии, согласно заявлению агентства FSA, эфириум также не считается ценной бумагой.

Возможные последствия признания ETH неценной бумагой

Упрощение регулирования

Для компаний и разработчиков, работающих с Ethereum, исчезает необходимость регистрироваться как эмитенты ценных бумаг или соблюдать соответствующее законодательство.

Рост институционального доверия

Чёткий юридический статус способствует приходу институциональных инвесторов на рынок эфириума.

Развитие экосистемы

Устранение правовых неопределённостей ускоряет инновации в сфере DeFi, NFT и Web3.

На сегодняшний день эфириум продолжает занимать лидирующие позиции в мире блокчейна, не только как криптовалюта, но и как инфраструктурная платформа.

С юридической точки зрения ETH всё больше воспринимается как утилитарный, децентрализованный актив, а не как инвестиционная ценная бумага.

Это открывает дорогу дальнейшему развитию технологии и способствует формированию более стабильного и предсказуемого крипторынка.