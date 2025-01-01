Что такое обновление Ethereum Pectra?

Ethereum Pectra — это крупное запланированное обновление блокчейна Ethereum, которое объединяет улучшения на двух уровнях архитектуры сети: слое исполнения (Prague) и слое консенсуса (Electra).

Название «Pectra» — это комбинация слов Prague и Electra, подчеркивающая, что апдейт охватывает как механизмы обработки транзакций, так и управление валидаторами и правилами консенсуса.

Это обновление направлено на масштабирование сети, улучшение пользовательского опыта, снижение транзакционных издержек и подготовку Ethereum к дальнейшим архитектурным инновациям, таким как stateless-клиенты и расширенное использование zero-knowledge технологий.

Почему это важно?

Ethereum пережил значительные изменения с момента своего запуска: переход от Proof-of-Work к Proof-of-Stake, внедрение шардинга через proto-danksharding и другие реформы. Обновление Pectra — это очередной этап эволюции, который призван:

Повысить безопасность и масштабируемость

Упростить участие в стейкинге

Улучшить работу смарт-контрактов

Облегчить взаимодействие пользователей с сетью

Что включает в себя обновление Pectra?

1. EIP-7251 — Увеличение лимита стейкинга для валидаторов

На сегодняшний день один валидатор в Ethereum может управлять максимум 32 ETH. Обновление увеличит этот лимит до 2048 ETH, что:

Позволит объединить средства от крупных стейкеров в одном валидаторе

Упростит управление инфраструктурой

Снизит нагрузку на сеть, уменьшая общее количество валидаторов

2. EIP-7002 — Гибкий вывод средств валидаторами

Валидаторы получат возможность самостоятельно инициировать вывод своих средств через слой исполнения. Это особенно важно для децентрализованных решений, где управление средствами должно быть программируемым, а не зависеть от внешних решений.

3. EIP-7702 — Абстракция аккаунтов (Account Abstraction)

Ключевая инновация, позволяющая обычным кошелькам (EOA) временно вести себя как смарт-контракты. Это позволяет:

Использовать альтернативные активы для оплаты газа (например, USDC, DAI)

Восстанавливать доступ к кошельку без seed-фразы

Использовать мультиподписи и кастомные алгоритмы подписи

Это огромный шаг к более удобной и безопасной работе с Ethereum.

4. EIP-7594 — PeerDAS

PeerDAS (Peer-to-peer Data Availability Sampling) внедряется для более эффективной работы с rollup-приложениями. Это важная часть масштабируемости, которая позволяет Ethereum обрабатывать больше данных в блоках без перегрузки узлов.

5. EIP-2537 — Поддержка BLS12-381 криптографии

Это нововведение введёт новую криптографическую примитиву, которая используется в zk-SNARKs. Это усилит совместимость Ethereum с zero-knowledge решениями и откроет путь к более мощным приватным и масштабируемым приложениям.

6. EIP-7692 и связанные EIPs — Новый формат исполнения (EOF)

EOF (EVM Object Format) — это структурированное обновление виртуальной машины Ethereum (EVM), которое:

Упрощает кодирование и анализ контрактов

Повышает безопасность выполнения кода

Облегчает разработку и обновление смарт-контрактов

7. EIP-2935 — Расширение истории блоков

Увеличение доступной истории блоков с 256 до 8192 позволит смарт-контрактам получать доступ к большему количеству данных без обращения к внешним API. Это важно для DeFi, оракулов и аналитики.

Как обновление повлияет на пользователей?

Для держателей ETH:

Никаких действий не требуется, если вы не валидатор

Обновление происходит автоматически

Для стейкеров и валидаторов:

Возможность объединения стейка и более гибкий вывод средств

Следует обновить клиентские приложения до новых версий

Для разработчиков:

Больше гибкости и безопасности в работе со смарт-контрактами

Возможность реализовывать user-friendly кошельки и интерфейсы

Повышенная производительность при взаимодействии с rollups и L2

Когда выйдет обновление Pectra?

По состоянию на середину 2025 года:

Тестирование ведётся на тестовых сетях (Sepolia, Holesky)

Основной запуск в основной сети Ethereum (mainnet) ожидается во второй половине 2025 года

Дата может быть скорректирована в зависимости от результатов тестирования и решений Ethereum Foundation.

Что будет после Pectra?

Следующим крупным этапом станет обновление Verkle Trees, которое радикально снизит требования к хранению данных и откроет путь к stateless Ethereum — версии сети, где узлы смогут работать без полной истории блокчейна. Это сделает запуск узлов проще и масштабирование — более устойчивым.

Pectra — это шаг в сторону зрелого, масштабируемого, безопасного и ориентированного на пользователей Ethereum. Это обновление закладывает фундамент для следующего десятилетия развития сети, улучшая её как для повседневных пользователей, так и для разработчиков децентрализованных приложений.

Если Ethereum — это «мировой компьютер», то Pectra — это его очередное крупное обновление операционной системы, делающее его быстрее, безопаснее и удобнее.