Что такое обновление Ethereum Pectra?

Ethereum Pectra — это крупное запланированное обновление блокчейна Ethereum, которое объединяет улучшения на двух уровнях архитектуры сети: слое исполнения (Prague) и слое консенсуса (Electra).
Название «Pectra» — это комбинация слов Prague и Electra, подчеркивающая, что апдейт охватывает как механизмы обработки транзакций, так и управление валидаторами и правилами консенсуса.
Это обновление направлено на масштабирование сети, улучшение пользовательского опыта, снижение транзакционных издержек и подготовку Ethereum к дальнейшим архитектурным инновациям, таким как stateless-клиенты и расширенное использование zero-knowledge технологий.
Почему это важно?
Ethereum пережил значительные изменения с момента своего запуска: переход от Proof-of-Work к Proof-of-Stake, внедрение шардинга через proto-danksharding и другие реформы. Обновление Pectra — это очередной этап эволюции, который призван:
Повысить безопасность и масштабируемость
Упростить участие в стейкинге
Улучшить работу смарт-контрактов
Облегчить взаимодействие пользователей с сетью
Что включает в себя обновление Pectra?
1. EIP-7251 — Увеличение лимита стейкинга для валидаторов
На сегодняшний день один валидатор в Ethereum может управлять максимум 32 ETH. Обновление увеличит этот лимит до 2048 ETH, что:
Позволит объединить средства от крупных стейкеров в одном валидаторе
Упростит управление инфраструктурой
Снизит нагрузку на сеть, уменьшая общее количество валидаторов
2. EIP-7002 — Гибкий вывод средств валидаторами
Валидаторы получат возможность самостоятельно инициировать вывод своих средств через слой исполнения. Это особенно важно для децентрализованных решений, где управление средствами должно быть программируемым, а не зависеть от внешних решений.
3. EIP-7702 — Абстракция аккаунтов (Account Abstraction)
Ключевая инновация, позволяющая обычным кошелькам (EOA) временно вести себя как смарт-контракты. Это позволяет:
Использовать альтернативные активы для оплаты газа (например, USDC, DAI)
Восстанавливать доступ к кошельку без seed-фразы
Использовать мультиподписи и кастомные алгоритмы подписи
Это огромный шаг к более удобной и безопасной работе с Ethereum.
4. EIP-7594 — PeerDAS
PeerDAS (Peer-to-peer Data Availability Sampling) внедряется для более эффективной работы с rollup-приложениями. Это важная часть масштабируемости, которая позволяет Ethereum обрабатывать больше данных в блоках без перегрузки узлов.
5. EIP-2537 — Поддержка BLS12-381 криптографии
Это нововведение введёт новую криптографическую примитиву, которая используется в zk-SNARKs. Это усилит совместимость Ethereum с zero-knowledge решениями и откроет путь к более мощным приватным и масштабируемым приложениям.
6. EIP-7692 и связанные EIPs — Новый формат исполнения (EOF)
EOF (EVM Object Format) — это структурированное обновление виртуальной машины Ethereum (EVM), которое:
Упрощает кодирование и анализ контрактов
Повышает безопасность выполнения кода
Облегчает разработку и обновление смарт-контрактов
7. EIP-2935 — Расширение истории блоков
Увеличение доступной истории блоков с 256 до 8192 позволит смарт-контрактам получать доступ к большему количеству данных без обращения к внешним API. Это важно для DeFi, оракулов и аналитики.
Как обновление повлияет на пользователей?
Для держателей ETH:
Никаких действий не требуется, если вы не валидатор
Обновление происходит автоматически
Для стейкеров и валидаторов:
Возможность объединения стейка и более гибкий вывод средств
Следует обновить клиентские приложения до новых версий
Для разработчиков:
Больше гибкости и безопасности в работе со смарт-контрактами
Возможность реализовывать user-friendly кошельки и интерфейсы
Повышенная производительность при взаимодействии с rollups и L2
Когда выйдет обновление Pectra?
По состоянию на середину 2025 года:
Тестирование ведётся на тестовых сетях (Sepolia, Holesky)
Основной запуск в основной сети Ethereum (mainnet) ожидается во второй половине 2025 года
Дата может быть скорректирована в зависимости от результатов тестирования и решений Ethereum Foundation.
Что будет после Pectra?
Следующим крупным этапом станет обновление Verkle Trees, которое радикально снизит требования к хранению данных и откроет путь к stateless Ethereum — версии сети, где узлы смогут работать без полной истории блокчейна. Это сделает запуск узлов проще и масштабирование — более устойчивым.
Pectra — это шаг в сторону зрелого, масштабируемого, безопасного и ориентированного на пользователей Ethereum. Это обновление закладывает фундамент для следующего десятилетия развития сети, улучшая её как для повседневных пользователей, так и для разработчиков децентрализованных приложений.
Если Ethereum — это «мировой компьютер», то Pectra — это его очередное крупное обновление операционной системы, делающее его быстрее, безопаснее и удобнее.