Emurgo анонсировала запуск Cardano Card: криптокарта нового поколения

В 2025 году компания EMURGO, официальный партнер блокчейн-платформы Cardano, представила амбициозный проект — Cardano Card. Этот инновационный продукт станет важной вехой в развитии криптовалютной экосистемы и позволит пользователям удобным и безопасным способом использовать свои криптоактивы в повседневной жизни.

Что такое Cardano Card?

Cardano Card — это многофункциональная криптокарта нового поколения, которая поддерживает различные криптовалюты, включая ADA (родную валюту Cardano), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), а также стейблкоины, такие как USDC и USDT. В отличие от традиционных банковских карт, эта карта позволяет совершать транзакции в криптовалюте, что открывает новые горизонты для использования цифровых активов в реальной экономике.

Основной особенностью Cardano Card является возможность получать кэшбэк в ADA за каждую покупку, что делает ее отличным инструментом для активных пользователей Cardano. Карта также предоставляет возможность получать кредиты под залог ADA, позволяя не продавать свои активы для получения ликвидности. Эти функции открывают новые возможности для пользователей, заинтересованных в удержании своих криптовалютных активов при получении необходимых финансовых средств.

Основные особенности Cardano Card

Многофункциональность: Cardano Card поддерживает широкий список криптовалют, включая ADA, BTC, SOL, USDC, USDT, что позволяет пользователю осуществлять глобальные транзакции в самых популярных криптоактивах.

Вознаграждения и стейкинг: За каждую покупку с помощью карты начисляется кэшбэк в ADA, который можно использовать для стейкинга и получения дополнительных вознаграждений. Это делает использование карты выгодным для тех, кто заинтересован в сохранении своих активов и их росте.

Кредиты под залог ADA: Cardano Card предлагает уникальную возможность получения кредитов под залог криптовалюты, что позволяет пользователям пользоваться ликвидностью, не продавая свои активы.

Поддержка самокастодиальных кошельков: Карта интегрируется с самокастодиальными кошельками, что означает полный контроль пользователя над его криптоактивами. Это особенно важно для сторонников децентрализованных финансов и тех, кто ценит свою конфиденциальность.

Реинвестирование в экосистему Cardano: Часть прибыли от использования Cardano Card будет направляться на развитие сети и улучшение функционала платформы Cardano, что способствует дальнейшему росту и укреплению экосистемы.

Дизайн от сообщества Cardano: Как и многие другие инициативы на базе Cardano, дизайн карты был разработан с учетом мнений и пожеланий сообщества. Также предусмотрено наличие как виртуальных, так и физических карт, что позволяет пользователям выбирать наиболее удобный формат для использования.

Дорожная карта развития Cardano Card

Запуск Cardano Card будет осуществляться поэтапно, с планами на развитие новых функций и интеграцию с различными сервисами.

Q4 2025: В этом квартале планируется запуск виртуальной карты, которая будет поддерживать интеграцию с популярными платежными сервисами, такими как Apple Pay и Google Pay. Также будет доступна возможность получения кредитов под залог ADA.

Q1–Q2 2026: В этот период ожидается интеграция с самокастодиальными кошельками и добавление функций автоматического стейкинга для пользователей карты. Также будет предложен расширенный набор вознаграждений за использование криптовалютных активов.

Q2–Q3 2026: Ожидается запуск Yield Card, карты, которая будет предлагать пользователям вознаграждения в DeFi и поддержку токенизации реальных активов (RWA). Это открывает новые возможности для стейкинга и получения пассивного дохода.

Влияние на экосистему Cardano

Cardano Card является частью более широкой инициативы EMURGO по интеграции криптовалют в традиционную экономику. Проект направлен на создание мостов между миром децентрализованных финансов и традиционными финансовыми институтами. В рамках этой инициативы также разрабатывается платформа Anzens, которая соединяет DeFi и традиционные финансовые услуги, включая кредитование, стейкинг и выпуск стабильных монет, таких как USDA.

Представление Cardano Card также будет способствовать повышению узнаваемости и принятия экосистемы Cardano в мире криптовалют и финансовых технологий. Этим шагом EMURGO демонстрирует свою приверженность развитию и внедрению инновационных решений для пользователей и расширению возможностей Cardano.

Перспективы развития Cardano Card

С учетом того, что Cardano продолжает развиваться и привлекать новых пользователей, Cardano Card имеет все шансы стать важным инструментом для тех, кто уже использует экосистему Cardano или только начинает знакомство с криптовалютами. Потенциал проекта в том, чтобы стать важным элементом инфраструктуры для пользователей криптовалют по всему миру. Возможность получать вознаграждения за стейкинг, использовать кредиты и не продавать свои активы открывает уникальные возможности для пользователей, заинтересованных в долгосрочном удержании криптовалюты .

Кроме того, Cardano Card имеет потенциал значительно расширить круг пользователей, заинтересованных в криптовалютах, благодаря простоте и удобству использования. Карта будет востребована как среди опытных криптовалютных трейдеров, так и среди новичков, которые ищут доступные и безопасные способы использования своих криптоактивов в реальной жизни.

Cardano Card представляет собой не просто платежный инструмент, а важный шаг в развитии криптовалютного рынка. Благодаря своей многофункциональности, возможности для стейкинга и получения вознаграждений, а также поддержке криптовалютных кредитов, карта может стать важным элементом экосистемы Cardano и способствовать более широкому принятию криптовалют.

Внедрение Cardano Card в повседневную жизнь пользователей обеспечит новые возможности для использования криптовалют и их интеграции в традиционные финансовые системы.