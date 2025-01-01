BlackRock нацелен на инвестирование в Ethereum

В последние годы интерес к цифровым активам резко возрос, и если раньше рынок криптовалют считался полем для розничных инвесторов и стартапов, то теперь его активно осваивают институциональные гиганты.

Одним из таких игроков стал BlackRock — крупнейшая в мире инвестиционная компания с активами под управлением свыше 10 триллионов долларов. После удачного запуска биткойн-ETF в 2023 году, компания уверенно двинулась дальше и сделала ставку на Ethereum.

BlackRock не просто инвестирует в ETH как актив — она формирует инфраструктуру для институциональных вложений в эту экосистему. От ETF до токенизации государственных облигаций — подход системный и долгосрочный. Ниже — разбор того, как и зачем BlackRock делает ставку на Ethereum.

iShares Ethereum Trust (ETHA): Первый институциональный шаг

Главным событием стало создание фонда iShares Ethereum Trust (ETHA). BlackRock подала заявку на запуск ETF ещё в конце 2023 года, и после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2024 году, он начал торговаться на биржах.

Этот ETF позволяет институциональным и розничным инвесторам получить доступ к эфиру без необходимости покупать и хранить криптовалюту напрямую. Все активы фонда хранятся у Coinbase Custody — одного из самых авторитетных кастодианов в сфере цифровых активов.

На конец 2024 года:

Фонд накопил более 1 миллиона ETH

Общая стоимость активов — более $4,04 млрд

ETF показал один из самых сильных притоков капитала среди всех криптофондов года

Почему Ethereum?

Ethereum — это не просто криптовалюта. Это платформа для децентрализованных приложений, DeFi-протоколов, NFT, токенизации реальных активов и смарт-контрактов. Именно на Ethereum работает большинство крупных блокчейн-проектов. Для таких компаний, как BlackRock, Ethereum интересен не только как актив, но как технологическая платформа будущего финансового мира.

Среди причин интереса к Ethereum:

Переход к механизму Proof-of-Stake (более энергоэффективен и привлекателен для ESG-фондов)

Рост объема транзакций и приложений в сети

Широкая поддержка со стороны разработчиков

Возможности токенизации активов и децентрализованных расчетов

Токенизация и фонд BUIDL

В марте 2024 года BlackRock представила ещё одну инновацию — USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Это первый в истории компании токенизированный фонд, обеспеченный краткосрочными государственными облигациями США, который выпускается в виде токена на Ethereum.

Особенности BUIDL:

Полная совместимость с Ethereum и другими сетями (Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Aptos)

Прозрачность всех транзакций в блокчейне

Участие в проекте таких компаний, как Securitize (токенизация), Circle (USDC), Anchorage Digital (кастодиан)

Цель фонда — предоставить традиционным инвесторам доступ к высоколиквидным активам в блокчейне без потери безопасности или регуляторной совместимости.

BlackRock и политика SEC

Важно понимать, что в США допуск фондов на основе криптовалют к торгам требует одобрения SEC. BlackRock, как крупнейшая и наиболее опытная в вопросах регулирования компания, действует крайне аккуратно. Успешный запуск биткойн-ETF IBIT в 2023 году показал, что компания умеет находить компромиссы с регулятором.

Также в заявках на Ethereum-ETF чётко указывались партнеры, структуры хранения, типы активов и даже подробности о механизмах оценки стоимости ETH — всё для соблюдения требований SEC.

Влияние на рынок криптовалют

С момента запуска Ethereum-ETF наблюдается ряд серьёзных изменений:

Увеличение объема торгов ETH на институциональных площадках

Рост стоимости ETH более чем на 50% с начала 2024 года

Расширение пула институциональных держателей Ethereum

Повышение легитимности Ethereum как класса активов

Кроме того, интерес BlackRock вызвал цепную реакцию — другие крупные компании, такие как Fidelity, Invesco, Ark Invest, также подали заявки на аналогичные продукты.

Риски и критика

Несмотря на энтузиазм, ряд аналитиков указывает на риски:

Зависимость Ethereum от технологических обновлений (например, возможные сбои при переходах на новые версии протокола)

Волатильность курса ETH

Возможное усиление регуляторного давления, особенно в случае изменения политики SEC

Кроме того, сторонники децентрализации считают, что слишком большое участие институциональных игроков может «размыть» первоначальные идеалы криптовалют.

Вывод : Ethereum — новая точка опоры для институциональных инвестиций

Стратегия BlackRock по выходу на рынок Ethereum демонстрирует важную тенденцию: криптовалюты всё больше интегрируются в традиционные финансовые системы. При этом выбор в пользу Ethereum говорит о стремлении не просто заработать на росте цены, а участвовать в создании новых финансовых инструментов на основе блокчейна.

BlackRock делает ставку не только на ETH как актив, но и на Ethereum как инфраструктуру цифровой экономики будущего. Это может кардинально изменить представление о том, как будут выглядеть инвестиции и финансы в ближайшие 5–10 лет.