BlackRock нацелен на инвестирование в Ethereum

В последние годы интерес к цифровым активам резко возрос, и если раньше рынок криптовалют считался полем для розничных инвесторов и стартапов, то теперь его активно осваивают институциональные гиганты.
Одним из таких игроков стал BlackRock — крупнейшая в мире инвестиционная компания с активами под управлением свыше 10 триллионов долларов. После удачного запуска биткойн-ETF в 2023 году, компания уверенно двинулась дальше и сделала ставку на Ethereum.
BlackRock не просто инвестирует в ETH как актив — она формирует инфраструктуру для институциональных вложений в эту экосистему. От ETF до токенизации государственных облигаций — подход системный и долгосрочный. Ниже — разбор того, как и зачем BlackRock делает ставку на Ethereum.
iShares Ethereum Trust (ETHA): Первый институциональный шаг
Главным событием стало создание фонда iShares Ethereum Trust (ETHA). BlackRock подала заявку на запуск ETF ещё в конце 2023 года, и после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2024 году, он начал торговаться на биржах.
Этот ETF позволяет институциональным и розничным инвесторам получить доступ к эфиру без необходимости покупать и хранить криптовалюту напрямую. Все активы фонда хранятся у Coinbase Custody — одного из самых авторитетных кастодианов в сфере цифровых активов.
На конец 2024 года:
Фонд накопил более 1 миллиона ETH
Общая стоимость активов — более $4,04 млрд
ETF показал один из самых сильных притоков капитала среди всех криптофондов года
Почему Ethereum?
Ethereum — это не просто криптовалюта. Это платформа для децентрализованных приложений, DeFi-протоколов, NFT, токенизации реальных активов и смарт-контрактов. Именно на Ethereum работает большинство крупных блокчейн-проектов. Для таких компаний, как BlackRock, Ethereum интересен не только как актив, но как технологическая платформа будущего финансового мира.
Среди причин интереса к Ethereum:
Переход к механизму Proof-of-Stake (более энергоэффективен и привлекателен для ESG-фондов)
Рост объема транзакций и приложений в сети
Широкая поддержка со стороны разработчиков
Возможности токенизации активов и децентрализованных расчетов
Токенизация и фонд BUIDL
В марте 2024 года BlackRock представила ещё одну инновацию — USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Это первый в истории компании токенизированный фонд, обеспеченный краткосрочными государственными облигациями США, который выпускается в виде токена на Ethereum.
Особенности BUIDL:
Полная совместимость с Ethereum и другими сетями (Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Aptos)
Прозрачность всех транзакций в блокчейне
Участие в проекте таких компаний, как Securitize (токенизация), Circle (USDC), Anchorage Digital (кастодиан)
Цель фонда — предоставить традиционным инвесторам доступ к высоколиквидным активам в блокчейне без потери безопасности или регуляторной совместимости.
BlackRock и политика SEC
Важно понимать, что в США допуск фондов на основе криптовалют к торгам требует одобрения SEC. BlackRock, как крупнейшая и наиболее опытная в вопросах регулирования компания, действует крайне аккуратно. Успешный запуск биткойн-ETF IBIT в 2023 году показал, что компания умеет находить компромиссы с регулятором.
Также в заявках на Ethereum-ETF чётко указывались партнеры, структуры хранения, типы активов и даже подробности о механизмах оценки стоимости ETH — всё для соблюдения требований SEC.
Влияние на рынок криптовалют
С момента запуска Ethereum-ETF наблюдается ряд серьёзных изменений:
Увеличение объема торгов ETH на институциональных площадках
Рост стоимости ETH более чем на 50% с начала 2024 года
Расширение пула институциональных держателей Ethereum
Повышение легитимности Ethereum как класса активов
Кроме того, интерес BlackRock вызвал цепную реакцию — другие крупные компании, такие как Fidelity, Invesco, Ark Invest, также подали заявки на аналогичные продукты.
Риски и критика
Несмотря на энтузиазм, ряд аналитиков указывает на риски:
Зависимость Ethereum от технологических обновлений (например, возможные сбои при переходах на новые версии протокола)
Волатильность курса ETH
Возможное усиление регуляторного давления, особенно в случае изменения политики SEC
Кроме того, сторонники децентрализации считают, что слишком большое участие институциональных игроков может «размыть» первоначальные идеалы криптовалют.
Вывод: Ethereum — новая точка опоры для институциональных инвестиций
Стратегия BlackRock по выходу на рынок Ethereum демонстрирует важную тенденцию: криптовалюты всё больше интегрируются в традиционные финансовые системы. При этом выбор в пользу Ethereum говорит о стремлении не просто заработать на росте цены, а участвовать в создании новых финансовых инструментов на основе блокчейна.
BlackRock делает ставку не только на ETH как актив, но и на Ethereum как инфраструктуру цифровой экономики будущего. Это может кардинально изменить представление о том, как будут выглядеть инвестиции и финансы в ближайшие 5–10 лет.