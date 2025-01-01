BlackRock докупает биткоины: как крупнейший ETF привлекает миллиарды

В последние месяцы крупные финансовые институты вновь проявляют активность на криптовалютном рынке. Среди наиболее заметных игроков — инвестиционный гигант BlackRock, который продолжает наращивать свои позиции в биткоине через спотовый биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). Это событие не только привлекло внимание криптосообщества, но и оказало значительное влияние на рынок криптовалют.

В этой статье мы подробно рассмотрим, почему BlackRock продолжает покупать биткоины в огромных объемах, что стоит за растущим интересом институциональных инвесторов к криптовалютам, а также какие перспективы ожидают этот рынок в будущем.

Рекорды притока средств

BlackRock значительно усилил свое присутствие на криптовалютном рынке благодаря запуску биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). В октябре 2024 года фонд установил рекорд по привлечению средств, получив за один день 872 миллиона долларов США. Этот результат стал крупнейшим в истории среди всех биткоин-ETF на тот момент, опередив предыдущие рекорды других крупных фондов, таких как Grayscale Bitcoin Trust.

Но на этом BlackRock не остановился. В ноябре 2024 года IBIT привлек еще больше средств — рекордный приток составил 1,12 миллиарда долларов. Это свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов, которые предпочитают вкладывать свои средства в этот биткоин-ETF, а не непосредственно в саму криптовалюту.

Интерес к IBIT объясняется его высокой ликвидностью, конкурентоспособными комиссиями и доступностью для крупных игроков. В отличие от более высоких комиссий других фондов, таких как Grayscale, IBIT взимает комиссию всего 0,25%, что делает его более привлекательным для крупных институциональных инвесторов, желающих минимизировать затраты.

Причины институционального интереса к биткоину

1. Снижение процентных ставок и доступность капитала

Одним из ключевых факторов, способствующих росту интереса к биткоину среди институциональных инвесторов, является снижение процентных ставок, которое началось после глобальных экономических потрясений в 2020 году. Центральные банки многих стран начали проводить мягкую денежно-кредитную политику, снижая ставки для стимулирования экономик. В условиях низких ставок традиционные активы, такие как облигации, стали менее привлекательными для инвесторов, что заставило их искать более доходные альтернативы, включая криптовалюты.

Биткоин, будучи ограниченным по количеству и недорогим в хранении, стал популярным активом для долгосрочных инвестиций. Многие считают его защитой от инфляции и экономической нестабильности, особенно в свете роста стоимости жизни и нестабильности на традиционных рынках.

2. Политическая стабильность и изменения в законодательстве

Политическая ситуация в США и других крупных экономиках также оказывает влияние на инвесторов. Ожидания от возможного возвращения Дональда Трампа к президентскому посту усиливают интерес к криптовалютам. Известно, что Трамп был сторонником инноваций и новых технологий, и его политика может способствовать росту цен на криптовалюты, включая биткоин.

Кроме того, законодательные изменения, направленные на легализацию и регуляцию криптовалют, также влияют на привлечение институциональных инвесторов. Спотовые биткоин-ETF, такие как IBIT, предоставляют удобный и безопасный способ инвестирования в криптовалюту, не подвергаясь рискам, связанным с прямым хранением активов.

3. Конкурентоспособные комиссии и высокая ликвидность

Как уже было упомянуто, IBIT имеет одну из самых низких комиссий среди крупных биткоин-ETF — всего 0,25%. Это делает его привлекательным для институциональных инвесторов, которым важна эффективность и минимизация затрат. К тому же, высокий торговый объем фонда и высокая ликвидность позволяют инвесторам быстро и без потерь входить и выходить из позиций, что является важным фактором для крупных игроков.

Риски и волатильность криптовалютного рынка

Несмотря на значительные притоки средств и успешные результаты IBIT, инвестирование в биткоин и другие криптовалюты сопряжено с высокими рисками. Волатильность криптовалютного рынка остается на высоком уровне, и цены на биткоин могут резко колебаться. Например, в январе 2025 года фонд зафиксировал рекордный отток средств на сумму 332 миллиона долларов за один день, что свидетельствует о возможных рисках потери капитала.

Традиционные инвесторы, привыкшие к стабильности фондовых рынков, могут столкнуться с неожиданными колебаниями цен на биткоин, что может вызвать определенный стресс. Впрочем, для более опытных инвесторов криптовалюты могут быть привлекательным инструментом для диверсификации портфеля.

Перспективы IBIT и криптовалютного рынка

Несмотря на возможные риски, перспектива для IBIT выглядит достаточно позитивной. На данный момент фонд управляет активами на сумму более 34 миллиардов долларов, что подтверждает его успешность на рынке и растущий интерес институциональных инвесторов. Прогнозы для криптовалютного рынка в целом также остаются позитивными, с ожиданиями дальнейшего роста биткоина и других альткоинов.

Ожидается, что в будущем количество криптовалютных ETF продолжит расти, а с ним и интерес институциональных инвесторов. Кроме того, возможные изменения в законодательстве и регуляции могут создать более благоприятные условия для долгосрочных инвестиций в криптовалюты.

Выводы

BlackRock активно увеличивает свои позиции в биткоине через ETF IBIT, что демонстрирует высокий интерес институциональных инвесторов к криптовалютам.

Рекордные притоки средств подтверждают популярность IBIT как инструмента для вложений в биткоин среди крупных игроков.

Снижение процентных ставок и изменения в законодательстве создают благоприятные условия для роста криптовалют, включая биткоин.

Несмотря на волатильность криптовалютного рынка, рост интереса со стороны крупных институциональных игроков говорит о долгосрочных перспективах рынка.

Инвесторы должны внимательно подходить к выбору инструментов для вложений, тщательно анализируя риски и возможности.

С каждым месяцем наблюдается все больше интересных событий на рынке криптовалют, и активность таких крупных игроков, как BlackRock, подчеркивает важность биткоина и других криптовалют как новых финансовых инструментов.